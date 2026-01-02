Enorme valanga travolge gruppo di escursionisti sulle Alpi cuneesi un morto e due persone ferite

Nel pomeriggio, una valanga ha coinvolto un gruppo di escursionisti nelle Alpi cuneesi, precisamente nel territorio di Acceglio, in provincia di Cuneo. L'incidente si è verificato nel tratto del bivacco Bonelli, a circa 2.300 metri di altezza. Le operazioni di soccorso sono in corso, con un bilancio di un morto e due feriti. La zona rimane sotto stretta osservazione delle autorità locali.

