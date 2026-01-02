Enorme valanga travolge gruppo di escursionisti sulle Alpi cuneesi un morto e due persone ferite
Nel pomeriggio, una valanga ha coinvolto un gruppo di escursionisti nelle Alpi cuneesi, precisamente nel territorio di Acceglio, in provincia di Cuneo. L'incidente si è verificato nel tratto del bivacco Bonelli, a circa 2.300 metri di altezza. Le operazioni di soccorso sono in corso, con un bilancio di un morto e due feriti. La zona rimane sotto stretta osservazione delle autorità locali.
La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 13 quando una valanga di grosse dimensioni si è staccata nel territorio del comune di Acceglio, in provincia di Cuneo, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2300 metri di quota. Almeno tre persone coinvolte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
