Due escursionisti scivolano sul ghiaccio e tre in ipotermia | salvati sul Monte Cusna

Reggio Emilia, 30 novembre 2025 – Intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino oggi pomeriggio per recuperare due persone scivolate sul ghiaccio sul sentiero 617 del Cai, a quota 1.700 metri, sul Monte Cusna in località ‘La Borra’. Proprio ieri pomeriggio un 74enne è morto dopo essere caduto in un dirupo sull’Alpe di Succiso. Gli escursionisti erano insieme ad un gruppo di altre cinque persone le quali, dopo la caduta dei due compagni di viaggio, hanno dato immediatamente l’allarme al 118 intorno alle 15. Sul posto sono arrivati i tecnici del Saer che hanno stabilizzato i due pazienti per poi caricarli tramite verricello sull’elisoccorso decollato da Paullo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due escursionisti scivolano sul ghiaccio e tre in ipotermia: salvati sul Monte Cusna

Argomenti simili trattati di recente

Cinque escursionisti si sono avventurati in scarpe da ginnastica sulla neve in alta montagna, inevitabile l'intervento del soccorso alpino e dell'elicottero per un'operazione di salvataggio. FOTO ALL'INTERNO Leggi l’articolo tinyurl.com/2zm7rsx6 - facebook.com Vai su Facebook

Due escursionisti scivolano sul ghiaccio e tre in ipotermia: salvati sul Monte Cusna - Reggio Emilia, 30 novembre 2025 – Intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino oggi pomeriggio per recuperare due persone scivolate sul ghiaccio sul sentiero 617 del Cai, a quota 1. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Scivola sul ghiaccio, donna soccorsa sul sentiero per le baite a Brunate - Una donna di 53 anni scivolata è scivolata sul ghiaccio a Brunate, in via alle Colme, sul sentiero che porta alle baite. Come scrive espansionetv.it

Due escursionisti 70enni scivolano nel torrente e si feriscono alla testa: uno riesce a uscire e chiamare i soccorsi. Portati in ospedale - Due escursionisti 70enni erano usciti per una passeggiata lungo un torrente in località Trischiamps e, mentre camminavano, sono scivolati finendo dentro il greto. Lo riporta ilgazzettino.it