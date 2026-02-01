Passa la Fiamma olimpica E il supermercato deve ' stoppare' i clienti

Questa mattina il supermercato Esselunga di Lissone ha chiuso temporaneamente ingressi e uscite. La decisione è stata presa per permettere il passaggio della Fiamma olimpica durante la 59esima tappa, in vista dei prossimi Giochi di Milano-Cortina. I clienti sono stati invitati a parcheggiare e a tornare più tardi, mentre la zona intorno al negozio si è riempita di forze dell’ordine e di curiosi.

Uno stop all'ingresso e all'uscita dei clienti dal supermercato. Questo quello che ha annunciato il supermercato Esselunga di Lissone per il 4 febbraio, in occasione del passaggio della Fiamma olimpica per la 59esima tappa della fiaccola verso l'inaugurazione dei giochi olimpici di Milano-Cortina. Per il passaggio della Fiamma olimpica sono stati annunciati eventi e chiusure temporanee delle strade in tutti i comuni coinvolti. La viabilità nei pressi del Centro commerciale sarà interrotta il 4 febbraio dalle "18:30 alle 19" come puntualizza il Centro commerciale sui propri canali social.

