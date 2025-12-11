La fiamma olimpica passa da Pisa | il percorso e i provvedimenti alla viabilità
Domani, venerdì 12 dicembre, la fiamma olimpica attraverserà Pisa nel percorso ufficiale in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’evento comporterà modifiche alla viabilità cittadina e coinvolgerà diverse zone della città, rendendo il passaggio un momento importante per la comunità locale in preparazione all’appuntamento olimpico.
Domani, venerdì 12 dicembre, la fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 transiterà da Pisa.Per l'occasione sono state definiti i provvedimenti temporanei di viabilità e sosta su alcune strade del centro cittadino.Il percorso cittadino comprende la partenza da centro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Oggi ho portato la fiamma olimpica per le strade della mia città, Siena. Un onore immenso e un’esperienza che porterò sempre con me. Questo momento per me significa rappresentare i valori dello sport che mi guidano da una vita e averlo fatto qui lo ha reso Vai su X
La Fiamma olimpica arriva a Cagliari, le tedofore sono tre campionesse – il programma della giornata Le tappe dal nord al sud dell’Italia fino a raggiungere Milano il 5 febbraio saranno 60 - facebook.com Vai su Facebook
Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappe - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappe ... Lo riporta tg24.sky.it
Dove passa la fiamma olimpica in Italia: ecco tutte le tappe - L'ultima tappa sarà lo stadio San Siro, ecco i passaggi nelle altre regioni. Come scrive corrierenazionale.it