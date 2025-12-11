La fiamma olimpica passa da Pisa | il percorso e i provvedimenti alla viabilità

Pisatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 12 dicembre, la fiamma olimpica attraverserà Pisa nel percorso ufficiale in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’evento comporterà modifiche alla viabilità cittadina e coinvolgerà diverse zone della città, rendendo il passaggio un momento importante per la comunità locale in preparazione all’appuntamento olimpico.

Domani, venerdì 12 dicembre, la fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 transiterà da Pisa.Per l'occasione sono state definiti i provvedimenti temporanei di viabilità e sosta su alcune strade del centro cittadino.Il percorso cittadino comprende la partenza da centro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappe - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappe ... Lo riporta tg24.sky.it

fiamma olimpica passa pisaDove passa la fiamma olimpica in Italia: ecco tutte le tappe - L'ultima tappa sarà lo stadio San Siro, ecco i passaggi nelle altre regioni. Come scrive corrierenazionale.it