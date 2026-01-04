La fiamma olimpica passa da Bologna

Il 6 gennaio, Bologna ospiterà il passaggio della fiamma olimpica nel percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Questo evento rappresenta un momento simbolico di unione e preparazione per le future competizioni, coinvolgendo la città e i suoi cittadini nel clima di attesa e di partecipazione alle celebrazioni olimpiche.

