Partono le ricerche di Luigi Marchesani | ritrovata l' Ape car in collina

Questa mattina sono partite le ricerche di Luigi Marchesani, l’uomo di Agropoli scomparso da alcuni giorni. Polizia Municipale e Protezione civile hanno avviato le operazioni e hanno già trovato l’Ape car in collina. Ora si cercano indizi sulla sua sorte e sui motivi della sua sparizione.

Sono operative da questa mattina, da parte della Polizia Municipale e del locale gruppo di Protezione civile, le ricerche di Luigi Marchesani di Agropoli, del quale i familiari non hanno notizie da qualche giorno. Gli agenti hanno ritrovato, in via Pirandello, nei pressi della statua di San Francesco, sulla collina San Marco, l'Ape car di proprietà del 40enne. Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia. Le ricerche proseguiranno anche con l'ausilio di un drone nella speranza di poterlo individuare

