Scomparso da un giorno intero partono le ricerche di Luigi i familiari | Siamo tanto preoccupati
Si è allontanato da casa ormai da un giorno intero e cresce la preoccupazione della famiglia. Partono le ricerche di Luigi Berardi, scomparso da Ravenna da martedì. Dopo un'intera notte senza notizie, i familiari si sono rivolti alle forze dell'ordine per ritrovarlo."Aiutateci a ritrovare Luigi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
