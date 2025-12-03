Scomparso da un giorno intero partono le ricerche di Luigi i familiari | Siamo tanto preoccupati

Ravennatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è allontanato da casa ormai da un giorno intero e cresce la preoccupazione della famiglia. Partono le ricerche di Luigi Berardi, scomparso da Ravenna da martedì. Dopo un'intera notte senza notizie, i familiari si sono rivolti alle forze dell'ordine per ritrovarlo."Aiutateci a ritrovare Luigi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

