Napoli minori sorpresi a forzare un’Ape Car | denunciato un 14enne

Carabinieri intervengono in via Pitloo: i due ragazzini tentano la fuga, uno colpisce un militare. Sequestrati attrezzi da scasso. NAPOLI – Hanno appena 13 e 14 anni i due ragazzini sorpresi dai Carabinieri mentre tentavano di forzare il blocco di accensione di un’Ape Car parcheggiato in via Pitloo, al Vomero, strada dedicata al pittore olandese della scuola di Posillipo. I militari del nucleo operativo del Vomero erano in zona e hanno assistito alla scena. Quando si sono avvicinati per fermarli, i due minori sono fuggiti. La fuga e l’aggressione al militare. Durante la corsa, uno dei due ha colpito un carabiniere, tentando di ostacolare l’intervento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

