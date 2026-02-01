Domenica sera allo stadio Ennio Tardini si gioca Parma-Juventus. La partita, valida per la 23ª giornata di Serie A, inizia alle 20:45. I tifosi sono pronti a seguire dal vivo i loro beniamini, tra entusiasmo e speranze di punti importanti. La sfida si presenta come un banco di prova per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Parma e Juventus tornano a incrociarsi domenica 1 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Ennio Tardini, nel match valido per la 23ª giornata di Serie A 20252026. La sfida, che mette di fronte la squadra di Carlos Cuesta e quella guidata da Luciano Spalletti, rappresenta uno snodo importante della stagione, sia per la classifica sia per le ambizioni delle due formazioni. Per i tifosi che non saranno sugli spalti, la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, in TV e in streaming. Parma-Juventus, appuntamento in prima serata al Tardini. Il calendario del campionato propone una sfida dal forte richiamo storico e tecnico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Parma-Juventus streaming gratis: vedi la DIRETTA LIVE

Approfondimenti su Parma Juventus

Domenica sera allo Stadio Ennio Tardini si gioca Parma-Juventus, la partita che chiude la 23ª giornata di Serie A.

Questa sera la Juventus affronta il Monaco allo Stade Louis II per l’ultima partita della fase a gironi di Champions League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Parma vs Juventus - Coppa delle Donne Italiane - DIRETTA - #LIVE

Ultime notizie su Parma Juventus

Argomenti discussi: Dove vedere Parma-Juventus domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Parma-Juventus: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario, classifica e calendario Serie A; Parma-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Parma – Juventus LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 23° GiornataLa sfida Parma – Juventus di Domenica 1 Febbraio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre ... stadiosport.it

Parma-Juve: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.?u0007?s ??u0001?u001c8p?=hWe5u0018?]????6?H?fu0015?? {???2 ?8???fu0018m??u000f?^????RQv5ND?u0003u0007? []?:?u001eu000e\??M? ( {?9p?=u0007??ju00176u001db?L??u001au000e&???????u0004c7??8u0017 ?u000bnÆ ... tuttosport.com

Alle 20.45 Parma-Juventus. Sala la febbre dei tifosi. Voci di mercato: arriva Strefezza x.com

Juventus. . Four goals, three points, one excellent away performance at #ParmaJuve in 2020 - facebook.com facebook