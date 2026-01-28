Monaco-Juventus streaming gratis | vedi subito la live

Questa sera la Juventus affronta il Monaco allo Stade Louis II per l’ultima partita della fase a gironi di Champions League. La partita inizia alle 21 e può essere seguita in streaming gratis, così i tifosi italiani possono seguire la sfida in diretta. La Juventus cerca punti importanti per qualificarsi agli ottavi, mentre il Monaco punta a chiudere al meglio il girone.

La Juventus chiude questa sera, mercoledì 28 gennaio, la fase campionato di Champions League sul campo del Monaco, calcio d’inizio alle ore 21 allo Stade Louis II. I bianconeri sono già qualificati ai playoff, ma una vittoria in Francia consentirebbe di tenere viva – seppur con margini ridotti – la corsa all’accesso diretto agli ottavi, in attesa dei risultati delle squadre davanti in classifica. Per i padroni di casa, invece, è una sfida da dentro o fuori: servono punti per non salutare l’Europa. La serata pesa per entrambe, con obiettivi diversi ma ugualmente stringenti. La Juventus arriva forte di un buon momento di forma; il Monaco è chiamato a reagire per restare in corsa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Monaco Juventus

Ultime notizie su Monaco Juventus

