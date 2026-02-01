Domenica sera allo Stadio Ennio Tardini si gioca Parma-Juventus, la partita che chiude la 23ª giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo alle 20:45, con i tifosi che cercano in diretta streaming la possibilità di seguire l’incontro gratis. La Juventus arriva con l’obiettivo di riprendere la marcia in campionato, mentre il Parma cerca punti salvezza. I giocatori sono pronti, e i tifosi aspettano con ansia questo posticipo che può riservare sorprese.

Parma e Juventus si affrontano domenica 1 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Ennio Tardini, nel posticipo che chiude la 23ª giornata di Serie A. La sfida mette in palio punti pesanti per obiettivi diversi: i bianconeri, reduci dall’impegno europeo, cercano continuità in campionato per restare agganciati alla zona Champions, mentre i ducali puntano a sfruttare il fattore campo per allungare sulla zona calda della classifica. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, in TV e in streaming. Il contesto: Juve tra Europa e corsa Champions, Parma a caccia di solidità. La Juventus torna immediatamente a concentrarsi sul campionato dopo aver chiuso il proprio percorso europeo con l’accesso ai playoff, senza però il salto diretto agli ottavi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Streaming Gratis Parma-Juventus | DIRETTA LIVE

Approfondimenti su Parma Juventus

La 19ª giornata di Serie A si apre con la sfida tra Parma e Inter, in programma alle 20:45 del 7 gennaio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Parma vs Juventus - Coppa delle Donne Italiane - DIRETTA - #LIVE

Ultime notizie su Parma Juventus

Argomenti discussi: Dove vedere Parma-Juventus domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Juventus - Parma in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A Women | Dove vedere Juventus-Parma.

Parma – Juventus LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 23° GiornataLa sfida Parma – Juventus di Domenica 1 Febbraio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre ... stadiosport.it

Diretta Parma Juventus/ Streaming video tv: Cuesta può imbrigliare Spalletti! (Serie A, oggi 1 febbraio 2026)Diretta Parma Juventus streaming video tv: i bianconeri in un ottimo momento rischiano sul campo dei ducali, che possono fare loro male. ilsussidiario.net

DAZN offre in streaming gratuito vari eventi di calcio e pallavolo fino al 2 febbraio 2026 e lancia una nuova offerta mobile mensile. https://tech.everyeye.it/notizie/dazn-lista-eventi-calcio-gratis-2-febbraio-2026-856691.htmlutm_medium=Social&utm_source - facebook.com facebook