parma juventus 1 4 bianconeri a caccia della vetta della a

La Juventus vince 4-1 a Parma e si prende il quarto posto in classifica. Al Tardini, i bianconeri dominano sul campo e rafforzano la loro posizione in attesa di Udinese-Roma. La squadra di Allegri si avvicina alla vetta della Serie A, puntando a restare in corsa per il titolo.

Nella ventitreesima giornata di Serie A la Juventus travolge il Parma per 4-1 al Tardini e, in attesa di Udinese-Roma, conquista il quarto posto in classifica, superando momentaneamente i giallorossi. Una vittoria netta, costruita con autorità e qualità, che conferma l’ottimo momento dei bianconeri sotto la guida di Spalletti. Avvio aggressivo e doppio vantaggio prima dell’intervallo. La Juve parte fortissimo. Dopo nemmeno un minuto Corvi è già costretto al miracolo su Conceiçao, che al 5’ colpisce anche una traversa, segnale evidente dell’approccio aggressivo degli ospiti. Il vantaggio arriva al 15’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bremer svetta più in alto di tutti e firma l’1-0. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La Juventus batte 4-1 il Parma e conquista tre punti fondamentali in campionato.

