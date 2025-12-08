Tinet Prata 3-0 di platino a Catania | gialloblù a caccia della vetta
Una vittoria che vale oro quella conquistata dalla Tinet Prata sul difficile campo di Catania. Il netto 3-0 con cui i gialloblù si sono imposti sulla Sviluppo Sud permette alla squadra di Mario Di Pietro di mantenere il passo della capolista Ravenna, in vista dei due impegnativi scontri diretti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Tinet Prata, Catania battuto 3-0: friulani secondi in classifica - 0 Catania che permette alla squadra di coach Di Pietro di restare seconda in classifica, in scia della capolista Ravenna, distante un punto.