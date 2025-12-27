Pisa Juve LIVE | l’avvicinamento al match dell’Arena Garibaldi le ultime sulle possibili scelte di Spalletti
di Marco Baridon Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con una vittoria, inanellando la settima vittoria in otto partite. Avversario il Pisa di Gilardino in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pisa Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Pisa Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Pisa Juve: il pre-partita. Ore 11.00 – Partiamo dall’attacco, dove David è al momento favorito su Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juve Cagliari LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti
Leggi anche: Juve Sporting LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Spalletti
Pisa-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - L'incontro tra le formazioni di Gilardino e Spalletti è in programma alle ore 20. tuttosport.com
PARTITA Pisa-Juventus: dove vedere la partita in tv e in streaming - La formazione di Spalletti, in ripresa, affronta in Toscana la prima di cinque partite contro le cosiddette “piccole” ... statoquotidiano.it
Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con ... juventusnews24.com
Probabili formazioni Pisa Juve Le ultime sulle possibili scelte di Spalletti - facebook.com facebook
La #Juve non si ferma, testa al Pisa: sotto la pioggia spunta anche... Elimoghale! shorturl.at/HKWpY x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.