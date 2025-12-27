di Marco Baridon Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con una vittoria, inanellando la settima vittoria in otto partite. Avversario il Pisa di Gilardino in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pisa Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Pisa Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Pisa Juve: il pre-partita. Ore 11.00 – Partiamo dall’attacco, dove David è al momento favorito su Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pisa Juve LIVE: l’avvicinamento al match dell’Arena Garibaldi, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

Leggi anche: Juve Cagliari LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

Leggi anche: Juve Sporting LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Spalletti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pisa-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - L'incontro tra le formazioni di Gilardino e Spalletti è in programma alle ore 20. tuttosport.com