Juve Cremonese 4-0 LIVE | poker dei bianconeri! McKennie firma il gol

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e aggiornamenti sulla partita, che si è conclusa con un successo netto dei bianconeri per 4-0, con un gol di McKennie. Un confronto importante per la classifica e per l’andamento della stagione.

di Andrea Bargione Juve Cremonese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 3-0 sul campo del Sassuolo – che ospitano la Cremonese allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cremonese 4-0: sintesi e moviola. 48? POKER JUVENTUS! – Palla meravigliosa e illuminante di esterno di Miretti per McKennie che buca la difesa grigiorossa e dopo un rimpallo fortunoso mette in porta da due passi.

Uno-due terrificante della Juventus con la Cremonese #JuveCremonese #Bremer- #David in 3' - FOTO x.com

#Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per #JuveCremonese. Nessuna particolare sorpresa. Presente #Kelly che ha smaltito il problema fisico. Ancora ai box #Conceicao. La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook

