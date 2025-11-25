Bodo Glimt Juve 2-3 LIVE | gol di David! Spingono fino alla fine i bianconeri!
di Andrea Bargione Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 202526. Lasciarsi alle spalle i 3 pareggi di fila e cercare la prima vittoria europea. La Juve si affaccia alla trasferta norvegese col BodoGlimt con l’obiettivo di centrare i primi 3 punti in Champions League dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui nel cammino bianconero nella competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bodo Glimt Juve 2-3: sintesi e moviola. 91? GOL DELLA JUVENTUS! – I bianconeri vanno in vantaggio nel finale di gara! Grande giocata di Yildiz che prova il tiro in porta, poi David ribadisce in rete da pochi passi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
#BodoGlimt 2-3 #Juventus : Jonathan David! #BodoJuve #Calcio #UCL Vai su X
Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-2 Champions 2025/2026: Bodo Glimt cambia con Jørgensen - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it
Bodo Glimt-Juventus 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: calcio di rigore per i norvegesi! - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
Bodo/Glimt-Juventus 1-2: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Martedì 25 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net