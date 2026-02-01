Diretta gol Serie A LIVE | Parma Juve 1-2 autogol di Cambiaso

La Juventus batte il Parma 2-1 in una partita combattuta. Al 70’ Cambiaso segna un autogol che porta avanti i bianconeri, ma i padroni di casa non mollano e cercano il pareggio. Alla fine, la Vecchia Signora conquista tre punti importanti, mentre il Parma resta a bocca asciutta. La sfida è stata intensa, con occasioni da entrambe le parti e un finale aperto fino all’ultimo secondo.

Mercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime Icardi Juventus, la scelta dell'ex capitano dell'Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Inter, Marotta spiega tutto prima della Cremonese: «Dumfries? Col Liverpool solo delle telefonate, ecco quando torna. Su Perisic, Diaby e Frattesi.» Mercato Juve, Chiellini fa chiarezza: «Boga, Holm, Icardi: vi dico tutto! Su Kolo Muani invece.» Mercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime Udinese, Runjaic: «Domani sarà una grande sfida contro un avversario di alto livello.

La Juventus conquista i tre punti sul campo del Parma con un risultato di 2-0.

DAVID + VLAHOVIC: Juventus-Parma 2-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

