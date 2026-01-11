Lecce Parma 1-2 | decisivo l’obiettivo Juve Pellegrino che poi viene scalciato da Gaspar autorete di Tiago Gabriel

Nel match tra Lecce e Parma, terminato 1-2, la Juventus Pellegrino ha segnato il gol decisivo. L’attaccante è stato poi coinvolto in un episodio di spiacevole fallaccio da parte di Gaspar. La partita ha visto anche un’autorete di Tiago Gabriel, contribuendo al risultato finale.

. Come è andato il match. Il Parma espugna il Via del Mare e ritrova il sorriso nella prima gara del 2026, battendo il Lecce 2-1 in una rimonta carica di emozioni e colpi di scena. La squadra di Carlos Cuesta sale così a 21 punti, centrando una vittoria fondamentale in chiave salvezza che lascia invece Eusebio Di Francesco nel baratro di una crisi profonda. Avvio shock e l’illusione Stulic. Il Lecce parte con il piede sull’acceleratore e gela i ducali dopo appena 51 secondi. È Nikola Stulic a sbloccare il match: controllo magistrale su cross di Banda, rotazione su Valenti e fendente rasoterra che trafigge Corvi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lecce Parma 1-2: decisivo l’obiettivo Juve Pellegrino che poi viene scalciato da Gaspar, autorete di Tiago Gabriel Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lecce Parma 1-1, autogol di Tiago Gabriel Leggi anche: Lecce, Sticchi Damiani: «È stato un 2025 straordinario. Vi racconto il ‘Modello Lecce’. Tiago Gabriel? Non è il momento giusto per cederlo. Sulla Juve…» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lecce-Parma, sfida salvezza; Lecce-Parma: convocati e probabili formazioni; Lecce-Parma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Tutte le notizie sul calcio in. Lecce – Parma 1-2, cronaca e highlights: Pellegrino chiude un match importante! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Stulic segna un gol importante ma Pellegrino chiude la rimonta importante! generationsport.it

Serie A, Lecce-Parma 1-2 alla squadra di Cuesta i tre punti. Alle 15.00 Fiorentina-Milan - 2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean MILAN (3- msn.com

1-2 a Lecce, colpo salvezza del Parma - Un autogol di Gabriel e Pellegrino ribaltano il risultato del primo tempo, cominciato con il vantaggio di Stulic. rainews.it

Lecce-Parma, perde la testa Gaspar: calcione a Pellegrino a terra. Espulso: salterà Inter-Lecce x.com

Le scelte di Di Francesco e Cuesta per il lunch match tra Lecce e Parma - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.