Paris secondo a Crans-Montana Italia da urlo | quattro azzurri tra i primi nove

Dominik Paris torna sul podio a Crans-Montana e mette in mostra tutta la squadra italiana. Alliod, Casse e Schieder finiscono tra i primi nove, portando l’Italia ad un risultato che fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Bormio. La gara si è accesa con una performance collettiva che dimostra come gli azzurri siano pronti a tenere alta la bandiera.

Dominik Paris torna sul podio nella discesa di Crans-Montana, ma è tutta la squadra azzurra a brillare: Alliod, Casse e Schieder completano una prestazione corale che rilancia l’Italjet verso le Olimpiadi di Bormio. L’ultima discesa di Coppa del Mondo prima dei Giochi Olimpici consegna il successo allo svizzero Franjo Von Allmen, imprendibile sulla “Piste Nationale” di Crans-Montana con il tempo di 1’55”00. Alle sue spalle, però, va in scena una delle migliori giornate stagionali per la velocità maschile italiana. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Paris Crans Montana Dominik Paris in forma olimpica: è secondo nella libera di Crans Montana, altri tre azzurri in top ten Dominik Paris si è piazzato secondo nella discesa libera di Crans Montana, dimostrando di essere in grande forma in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Von Allmen in testa! Paris secondo, Alliod da sogno Questa mattina a Crans Montana si sono appena conclusi i primi discorsi di discesa libera. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Paris Crans Montana Argomenti discussi: Casse davanti a tutti nella prova di Crans Montana, 6/o Schieder, 12/o Paris: domani il via alle 11; Paris torna sul podio! 2° in discesa nell'ultima prima delle Olimpiadi: rivivilo; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino maschile, a Crans-Montana la discesa libera: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Mattia Casse primo! Bene Schieder e Paris, Franzoni guardingo. Dominik Paris di nuovo sul podio, secondo posto in Coppa del Mondo di Crans MontanaSecondo posto per Dominik Paris nella discesa di Coppa del Mondo di Crans Montana. Un ultima grande prova da parte dello sciatore italiano, a ... msn.com Dominik Paris secondo a Crans Montana dietro il fulmine Von Allmen. Esplode l’azzurro Alliod!Franjo Von Allmen concede il bis e trionfa nuovamente nella discesa libera di Crans Montana. Proprio come lo scorso anno l'elvetico è stato inarrestabile, ... oasport.it LEGGENDOMINIIIIIIIIIIIIIIIIIK Che cosa fa Paris cinque giorni prima dell’inizio dei Giochi Olimpici di #MilanoCortina2026 SALE SUL PODIO in Coppa del Mondo di sci alpinoooooooo! Domme è secondo nella discesa libera svizzera di Crans Montana! E x.com Nella discesa libera di Crans Montana, dove fa notizia l'uscita dal podio di Marco Odermatt, un superbo Dominik Paris ha accarezzato la vittoria, sfumata proprio sul finale. Una grande discesa quella del 36enne di Merano primo fino alla discesa dello svizzero - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.