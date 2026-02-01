Paris secondo a Crans-Montana Italia da urlo | quattro azzurri tra i primi nove

Dominik Paris torna sul podio a Crans-Montana e mette in mostra tutta la squadra italiana. Alliod, Casse e Schieder finiscono tra i primi nove, portando l’Italia ad un risultato che fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Bormio. La gara si è accesa con una performance collettiva che dimostra come gli azzurri siano pronti a tenere alta la bandiera.

Dominik Paris torna sul podio nella discesa di Crans-Montana, ma è tutta la squadra azzurra a brillare: Alliod, Casse e Schieder completano una prestazione corale che rilancia l’Italjet verso le Olimpiadi di Bormio. L’ultima discesa di Coppa del Mondo prima dei Giochi Olimpici consegna il successo allo svizzero Franjo Von Allmen, imprendibile sulla “Piste Nationale” di Crans-Montana con il tempo di 1’55”00. Alle sue spalle, però, va in scena una delle migliori giornate stagionali per la velocità maschile italiana. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

