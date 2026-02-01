LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | Von Allmen in testa! Paris secondo Alliod da sogno

Questa mattina a Crans Montana si sono appena conclusi i primi discorsi di discesa libera. Von Allmen ha preso il comando, seguito da vicino da Paris. Alliod, invece, ha impressionato tutti con una prova da sogno. Un momento di tensione si è avuto quando il francese Nils Alphand è scivolato in curva, finendo fuori pista. La gara continua, e gli atleti sono pronti a sfidarsi ancora.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.08. Scivola il francese Nils Alphand, spigola in curva verso destra e scivola via. Nessuna conseguenza per lui. Ora B. Seger 12.06: N. Alphand ha 78 centesimi di ritardo all'intermedio 12.05. Che gara dello svizzero Miggiano che si inserisce in settima posizione davanti a Schieder con un ritardo di 93 centesimi! 12.04: Occhio a Miggiano che ha 4 decimi di ritardo all'intermedio 12.03: Che Italia! Quattro nella top 10! Questa la classifica dopo 22 discese: 1 Franjo von Allmen SUI 1:55.00 2 Dominik Paris ITA +0.65 3 Ryan Cochran-Siegle USA +0.70 4 Marco Odermatt SUI +0.

