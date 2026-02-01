Dominik Paris si è piazzato secondo nella discesa libera di Crans Montana, dimostrando di essere in grande forma in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Altri tre azzurri sono entrati nella top ten, portando ottimismo nel movimento dello sci italiano. La squadra italiana sembra pronta a fare bene anche sul palco olimpico.

L’Italia dello sci sorride ancora quando mancano pochi giorni al via delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. È arrivato anche lo squillo di Dominik Paris: il 36enne altoatesino trova la seconda piazza nella discesa libera di Crans Montana, vinta dallo svizzero Franjo Von Allmen. Paris ha dimostrato sulla neve elvetica di essere finalmente in grande forma, proprio a ridosso della gara olimpica nella “sua” Bormio, dove ha trionfato 7 volte in Coppa del Mondo. Tutta la squadra azzurra della velocità si presenta ai Giochi con grandi ambizioni: a Crans Montana anche Benjamin Jacques Alliod, Mattia Casse e Florian Schieder hanno chiuso in top ten. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dominik Paris in forma olimpica: è secondo nella libera di Crans Montana, altri tre azzurri in top ten

Von Allmen prende la testa della discesa a Crans-Montana, mentre Paris si trova subito dietro di lui, entrambi tra i favoriti.

Domenica 1° febbraio si corre la discesa libera maschile a Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Dominik Paris: «Sulla sicurezza si può lavorare e migliorare, ma penso sia impossibile evitare completamente gli incidenti. Sugli sci si gioca sempre con la velocità»«C’è tanta voglia di arrivare. Spero di farlo nel momento giusto e nel modo giusto. Sarebbe ottimo arrivare in gran forma, ma prima devo iniziare le gare per capire come sta andando». Arrivare dove? vanityfair.it

Lista degli italiani che hanno vinto la discesa libera giù per la Streif di Kitzbühel 1998 Kristian Ghedina 2013 Dominik Paris 2016 Peter Fill 2017 Dominik Paris 2019 Dominik Paris 2026 GIOVANNI FRANZONI - facebook.com facebook

Un’impresa e una dedica speciale. Giovanni Franzoni firma una pagina di storia dello sci alpino italiano vincendo la discesa libera della Coppa del Mondo sulla Streif di Kitzbühel. Prima di lui solo Kristian Ghedina nel 1998 e quattro volte Dominik Paris – 3 dis x.com