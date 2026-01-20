Britney Spears scopre la mela di Milano Centrale | il post con un uomo sconosciuto fa impazzire i fan

Britney Spears ha condiviso su Instagram una foto che ritrae un uomo sconosciuto davanti alla celebre mela gigante di Milano Centrale. La pubblicazione, accompagnata da una reazione spontanea, ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan, diventando virale. Si tratta di un’immagine semplice, ma capace di suscitare curiosità e interesse, offrendo uno sguardo naturale su un simbolo riconosciuto della città di Milano.

Una reazione spontanea che è diventata virale. Britney Spears ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di uno sconosciuto davanti a un monumento ben noto ai milanesi: la mela gigante che troneggia sul piazzale della Stazione Centrale a Milano. Il commento della popstar ha spiazzato tutti, ma al tempo stesso ha dato voce a quello che pensano in molti: "Da dove (omissis) è uscita quella mela???" La popstar sembra essersi convinta che quel frutto gigante sia stato aggiunto alla foto con un fotomontaggio, magari attraverso l'intelligenza artificiale. Britney Spears incredula per la Mela gigante davanti alla stazione di Milano, la gaffe social: «Da dove c***o salta fuori?» Britney Spears ha condiviso sui social una reazione spontanea alla presenza di una grande mela posizionata davanti alla Stazione Centrale di Milano, accompagnata da un commento colorito.

