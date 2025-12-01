Britney Spears torna sui social e condivide un messaggio che parla di dolore e oscurità poi lo cancella
Britney Spears ha condiviso lo scorso sabato un post criptico su Instagram che ha immediatamente sollevato preoccupazioni tra i suoi fan. La cantante di 43 anni ha pubblicato un lungo messaggio accompagnato da un video in cui balla con un body stampato leopardato e tacchi neri, ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione è stato il contenuto delle sue parole, cancellate poche ore dopo la pubblicazione. “ Non ho ancora trovato il mio vestito da festa per quest’anno. Riflettere fa bene all’anima. A volte quando accadono cose difficili, ne derivano cose buone e impariamo. Chiamatelo infantile, sciocco, fastidioso. 🔗 Leggi su Cultweb.it
