La discesa libera maschile aprirà le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolgerà sabato 7 febbraio alle 11. Franzoni e Schieder sono entrati nel primo sottogruppo e sperano di pescare un buon pettorale, che può fare la differenza. La tensione cresce, mentre le casse sono pronte a sorprendere come mina vagante.

La discesa libera maschile sarà la prima gara ad assegnare le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’appuntamento è per sabato 7 febbraio (ore 11.30) sulla pista Stelvio di Bormio, dove gli uomini jet si daranno battaglia in uno degli eventi più attesi della rassegna a cinque cerchi. Si tornerà sulla neve nella velocità pura ad appena sei giorni di distanza dall’ultima gara della Coppa del Mondo, disputata oggi a Crans Montana. Nella località svizzera si è imposto il padrone di casa Franjo Von Allmen, davanti a un brillante Dominik Paris e allo statunitense Ryan Cochran-Siegle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paris, Franzoni e Schieder nel primo sottogruppo per le Olimpiadi! Che pettorale possono pescare? Casse mina vagante

Approfondimenti su Paris Schieder

Giovanni Franzoni ha raggiunto il top10 nella WCSL di discesa grazie ai risultati di Wengen e Kitzbuehel.

Questa mattina a Crans Montana si è svolta la prova di discesa libera maschile, e Mattia Casse ha ottenuto il miglior tempo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Paris Schieder

Argomenti discussi: GIOVANNI FRANZONI TRIONFA NELLA DISCESA DI KITZBUEHEL E DEDICA LA VITTORIA A MATTEO FRANZOSO: UN ANNO FA ERA QUI CON ME. GRANDE ITALIA ANCHE CON SCHIEDER 4°, PARIS 7° E CASSE11°; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!; LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Mattia Casse primo! Bene Schieder e Paris, Franzoni guardingo; Sci, la diretta della discesa di Kitzbühel, Franzoni trionfa e piange: Pensavo a Franzoso.

Paris, Franzoni e Schieder nel primo sottogruppo per le Olimpiadi! Che pettorale possono pescare? Casse mina vaganteLa discesa libera maschile sarà la prima gara ad assegnare le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l'appuntamento è per sabato 7 ... oasport.it

Paris, che gara prima delle Olimpiadi: è secondo a Crans Montana. Lontano FranzoniL'azzurro nella discesa di Coppa del Mondo chiude dietro allo svizzero Von Allmen. Oltre il 20° posto l'altro italiano ... corrieredellosport.it

Paris, che gara prima delle Olimpiadi: è secondo a Crans Montana. Lontano Franzoni - facebook.com facebook

#Paris, che gara prima delle Olimpiadi: è secondo a #CransMontana. Lontano #Franzoni x.com