LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | Mattia Casse primo! Bene Schieder e Paris Franzoni guardingo

Questa mattina a Crans Montana si è svolta la prova di discesa libera maschile, e Mattia Casse ha ottenuto il miglior tempo. Bene anche Schieder e Paris, mentre Franzoni è apparso più cauto. La gara è in corso e si aspetta ancora la sessione femminile, che partirà alle 11.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.38: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 11.00 per la gara, buona giornata! 10.33: Questa la classifica finale della prova della discesa di Crans Montana: 1 CASSE Mattia ITA 1:56.67 2 ALEXANDER Cameron CAN +0.38 3 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA +0.52 4 HEMETSBERGER Daniel AUT +0.62 5 MONNEY Alexis SUI +0.66 6 SCHIEDER Florian ITA +0.86 7 ALLEGRE Nils FRA +0.87 8 BABINSKY Stefan AUT +0.92 9 ROGENTIN Stefan SUI +1.01 10 MONSEN Felix NOR +1.

