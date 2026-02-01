Parcheggio selvaggio sul marciapiede di via Di Marzo

Un’auto è parcheggiata illegalmente sul marciapiede di via Di Marzo. I residenti si chiedono se la Municipale intervenga davvero per punire questi comportamenti incivili, che ostacolano il passaggio dei pedoni e creano disagio. La situazione si ripete da settimane, ma ancora nessuna sanzione è arrivata.

Questa macchina è regolarmente piazzata sul marciapiede di via Di Marzo. E' troppo chiedere che la Municipale sanzioni queste vergognose manifestazioni di inciviltà?.

