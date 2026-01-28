A Gallipoli, il problema del parcheggio selvaggio al Canneto non si ferma. Nonostante gli interventi delle forze dell’ordine, sono stati più di 700 i casi di intervento e oltre 500 le multe emesse solo negli ultimi mesi. La gente continua a lasciare le auto in divieto, creando disagi e rischi per la circolazione. La situazione resta invariata, come un’abitudine che si ripete da generazioni.

Il tempo e le stagioni scorrono, ma a Gallipoli c’è un’abitudine che resta immobile e che si tramanda da padre in figlio: il parcheggio selvaggio sulla banchina del seno del Canneto. Un fenomeno quotidiano, che inizia all’alba e si spegne a notte fonda, ripetendosi da anni con una regolarità quotidiana che lo ha reso quasi normale agli occhi di molti. Il contesto è noto. Il piccolo molo del seno del Canneto, a ridosso dell’omonima chiesetta affacciata sulla città vecchia, uno degli scorci più suggestivi della città. Eppure, proprio qui, ogni giorno, auto di ogni tipo occupano la banchina, spesso parcheggiate sotto il cartello che vieta espressamente sosta e fermata, salvo autorizzati. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Gallipoli: parcheggio selvaggio al Canneto, più di 700 interventi e 500 multe

