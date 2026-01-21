Roma boom di multe nel 2025 | due milioni di sanzioni Il parcheggio selvaggio dilaga

Nel 2025 Roma registra un aumento significativo delle multe, raggiungendo due milioni di sanzioni. Il fenomeno del parcheggio selvaggio è in crescita, evidenziando una maggiore difficoltà nel rispetto delle norme stradali. Questa tendenza riflette una problematica diffusa tra gli automobilisti, che mette in evidenza l’importanza di una maggiore attenzione e disciplina nel rispetto del codice della strada.

Gli automobilisti romani sono sempre più indisciplinati, specialmente quando si tratta di parcheggiare. Nel 2025 le multe elevate dalla polizia locale sono state circa 2 milioni, aumentate di quasi il 10% rispetto all’anno precedente. Dove, invece, sono stati posizionati autovelox, velox mobili e tutor le infrazioni sono diminuite sensibilmente. A fare un bilancio del lavoro dei caschi bianchi di Roma è stata la vicecomandante Donatella Scafati nel corso di un'audizione in commissione bilancio. Entrando nello specifico, nel 2025 la polizia locale di Roma Capitale ha eseguito più di 4milioni e 300mila controlli sull’osservanza del codice della strada, rispetto ai 3milioni e 900mila del 2024, con un incremento di quasi il 10%.🔗 Leggi su Romatoday.it

Multe in crescita e boom di sosta selvaggia a Roma: oltre 2 milioni di sanzioni con l’aiuto dell’IANel 2025, a Roma sono state rilevate circa 2 milioni di infrazioni stradali, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

