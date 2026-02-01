Parcheggi al posto del verde A Pisa il fronte del no supera le 1500 firme | Stop nuovo traffico e auto

A Pisa, i residenti si oppongono ai nuovi parcheggi nel vallo del Giardino Scotto e in via Maccatella alle Piagge. Oltre 1500 persone hanno firmato una petizione per dire no al progetto, che porterebbe più traffico e auto nelle zone già congestionate. La protesta continua, e i cittadini chiedono che si trovi una soluzione alternativa.

Pisa, 1 febbraio 2026 – La protesta sosta ai parcheggi. Per la precisione, le polemiche investono i due nascituri parcheggi nel vallo del Giardino Scotto e di via Maccatella alle Piagge. La petizione contro il primo parcheggio, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 1550 firme autenticate sulla piattaforma web change.org. Mentre i consiglieri comunali della lista civica di centrosinistra La città delle Persone, Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo intervengono sui parcheggi via Rindi e via Maccatella. «Affrontando la questione nel merito – dicono i tre consiglieri –: sul parcheggio di via Rindi parliamo di un'area verde seppur incolta adiacente a una scuola e lì la priorità deve essere la sicurezza dei bambini e delle famiglie, la qualità dello spazio pubblico e una mobilità più sostenibile, non nuovo traffico e nuove auto.

