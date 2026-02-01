Parcheggi al posto del verde A Pisa il fronte del no supera le 1500 firme | Stop nuovo traffico e a

A Pisa si alza sempre di più la voce contro il nuovo parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto. In meno di una settimana, più di 1500 persone hanno firmato una petizione per bloccare i lavori. La gente non vuole perdere un'area verde che considerano un patrimonio storico e naturale, e si sta mobilitando per difenderla.

A Pisa, un’ondata di opposizione ha raggiunto un punto critico: oltre 1550 cittadini hanno firmato una petizione online contro la realizzazione di un nuovo parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto, un’area verde storica e naturalistica nel cuore del quartiere delle Piagge. Il progetto, che prevede l’occupazione di uno spazio già degradato ma tuttora parte del patrimonio ambientale urbano, ha scatenato un’ondata di proteste da parte di residenti, associazioni ambientaliste e gruppi civici. La mobilitazione non si limita a un solo luogo: anche l’area di via Della Maccatella, dove è prevista una seconda zona di sosta, è al centro di un dibattito acceso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Pisa, i residenti si oppongono ai nuovi parcheggi nel vallo del Giardino Scotto e in via Maccatella alle Piagge.

