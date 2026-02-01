Venerdì prossimo si aprono a Milano e Cortina d’Ampezzo i Giochi Olimpici del 2026. Il Papa li ha chiamati simbolo di pace e ha chiesto una tregua globale, invitando a usare questi momenti di sport come occasione di speranza e di unità.

Venerdì prossimo si apriranno a Milano e Cortina d’Ampezzo i Giochi Olimpici del 2026, evento sportivo che il papa ha definito un momento di speranza per un mondo segnato da conflitti e tensioni. Durante l’Angelus, celebrato in piazza San Pietro, ha sottolineato come queste grandi manifestazioni internazionali rappresentino un potente segnale di fratellanza e un invito alla pace. Ha chiesto esplicitamente una “tregua olimpica”, auspicando che i leader mondiali, in particolare quelli con potere decisionale, sfruttino l’occasione per compiere gesti concreti di distensione. Il richiamo alla pace non è solo un’idea generica: è un appello diretto a chi governa, chiamato a tradurre la simbologia delle Olimpiadi in azioni reali di dialogo e conciliazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa all’Angelus: “Olimpiadi come simbolo di pace, chiedo tregua per la concordia globale”

Approfondimenti su Milano Cortina

Domani si accendono i Giochi olimpici di Milano e Cortina, e proprio in questa occasione Papa Leone XIV ha fatto un appello a favore della pace.

In occasione della solennità di Maria Madre di Dio, il 1° gennaio 2026, Papa Leone XIV ha celebrato l’Angelus evidenziando l’importanza di disarmare i cuori come passo fondamentale per costruire la pace.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi, il Papa: aiutino a promuovere accoglienza, solidarietà e pace; Leone XIV: le Olimpiadi invernali promuovano i valori autentici dello sport; Il Papa, ‘intensificare gli sforzi per la pace in Ucraina’; Athletica vaticana ai Giochi di Milano-Cortina: un tempo di grazia e profezia.

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Il Pontefice durante l'Angelus ha anche espresso preoccupazione per le tensioni Usa-Cuba ed ha rivolto una preghiera per le vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo ... tg24.sky.it

EWTN Italia. . Iscriviti alla nostra newsletter qui https://mailchi.mp/ewtn/italia Segui in DIRETTA l’Angelus di Papa Leone XIV da Piazza San Pietro. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media Visita il nostro sito web: https://ww - facebook.com facebook

H. 12:20 #Catechesi del #Papa tratta dall' #Angelus #Domenicale x.com