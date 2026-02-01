Panico all’Onu | Senza più soldi entro luglio

A pochi mesi dalla minaccia di collasso, l’Onu si trova in seria difficoltà finanziaria. Dopo il ritiro degli Stati Uniti da 31 agenzie, il segretario generale Guterres ha scritto agli Stati membri chiedendo di pagare subito gli arretrati. Altrimenti, avverte, l’organizzazione potrebbe smettere di funzionare entro luglio. La situazione resta tesa, con il rischio di un vuoto di risorse che potrebbe bloccare molte attività internazionali.

Dopo il ritiro Usa da 31 agenzie delle Nazioni Unite, il segretario Guterres scrive agli Stati membri battendo cassa: «O pagate subito gli arretrati, o rischiamo il collasso finanziario». Poi chiede di abolire la regola che lo obbliga a restituire le somme non impiegate. Follow the money: è sempre una questione di quattrini. Ed è di quelli, più che di diritti umani, convenzioni, trattati e cooperazione globale, che ha parlato il segretario generale dell’Onu, António Guterres, in una lettera agli Stati membri delle Nazioni Unite. Nella missiva, il funzionario ha paventato un «imminente collasso finanziario» dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

