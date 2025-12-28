Domenica in l' oroscopo di Fox e il gelo | Fallo entro luglio

Domenica In si conclude con l’ultima puntata del 2025, offrendo un approfondimento sull’oroscopo dei prossimi mesi. Ospite di rilievo, Paolo Fox analizza le stelle e le previsioni per ogni segno, con particolare attenzione al periodo estivo e alle sfide del gelo. Un momento di riflessione per comprendere le tendenze e i possibili sviluppi nel nuovo anno, in un quadro di sobria e chiara interpretazione astrologica.

Fine anno, tempo di bilanci ma soprattutto di oroscopo per i prossimi 12 mesi. Ospite di Domenica In per l'ultima puntata del 2025 è Paolo Fox, che legge le stelle a diversi vip presenti negli studi di Rai 1, uno per ogni segno. E nel programma condotto da Mara Venier non mancano colpi di scena e qualche momento di imbarazzo. Si parte con l' Ariete, segno della Signora Coriandoli (al secolo, Maurizio Ferrini): Fox parla di forte voglia di cambiamento e perseveranza, un "cambio di rotta" nel nuovo anno e sorprese in amore, fin qui "mordi e fuggi". Enzo Miccio, del Toro, è reduce da "anni complessi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Domenica in, l'oroscopo di Fox e il gelo: "Fallo entro luglio" Leggi anche: Paolo Fox Oroscopo di domani, Domenica 2 Novembre 2025 Leggi anche: Paolo Fox Oroscopo di domani, Domenica 9 Novembre 2025 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Paolo Fox, oroscopo 2026: la classifica dei segni dello zodiaco, top e flop in diretta Rai a Domenica In; Oroscopo, Paolo Fox: soldi, chi rischia grosso nel weekend | .it; Paolo Fox ospite da Mara Venier: in arrivo l’oroscopo segno per segno del 2026; Marco Mengoni, Natale mi fa schifo. Poi lo sfregio a Gesù | .it. Domenica In, Mara Venier furiosa con Mammucari: "Ma che dici?". E Ambra Angiolini innamorata: "Ma lui non lo sa" - Nella puntata del 28 dicembre, su Rai Uno, Venier ospita Paolo Fox e il suo Oroscopo per il 2026 e la Angiolini parla del rapporto con Renga: cosa è successo ... libero.it

Paolo Fox, oroscopo weekend sabato 29 e domenica 30 novembre: Vergine sotto stress, Sagittario premiato dal cielo, Cancro speciale. La classifica con top e flop - Oroscopo, Paolo Fox ha svelato le previsioni di tutti i segni dello zodiaco del fine settimana ai microfoni de I Fatti Vostri su Rai 2: cosa dicono le stelle, quali sono le previsioni astrologiche per ... corriereadriatico.it

Oroscopo Paolo Fox weekend sabato 29 e domenica 30 novembre: Vergine sotto stress, Sagittario premiato, Cancro speciale. Top e flop: la classifica dei segni - Paolo Fox oroscopo del fine settimana, l'astrologo ha svelato le previsioni di tutti i segni dello zodiaco del weekend ai microfoni de I Fatti Vostri su Rai 2: cosa dicono le stelle, quali sono le ... leggo.it

Paolo Fox, oroscopo 2026. La classifica segno per segno a Domenica In facebook

Oroscopo, le Stelle di #Branko di domenica 28 dicembre: tutti i segni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.