L’Onu senza Onu che Trump sogna per Gaza e non solo

L’ex presidente Donald Trump ha proposto un nuovo organismo per promuovere la pace a Gaza, chiamato Board of Peace. Tra i partecipanti invitati figura anche il presidente russo Vladimir Putin. Questa iniziativa mira a favorire soluzioni diplomatiche nella regione, coinvolgendo leader internazionali in un tavolo di negoziati. Un tentativo che riflette la volontà di trovare un approccio condiviso ai conflitti, senza l’uso delle istituzioni tradizionali come l’Onu.

Tra gli invitati a far parte del Board of Peace per Gaza voluto da Donald Trump c’è anche Vladimir Putin. A confermarlo è stato ieri Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, spiegando che il leader russo ha ricevuto la proposta dal presidente statunitense «tramite canali diplomatici». «Al momento stiamo esaminando tutti i dettagli di questa proposta, inclusa la speranza di contatti con la controparte statunitense per chiarire tutte le sfumature», ha aggiunto. Un invito è stato recapitato anche a Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, come dichiarato dal ministero degli Esteri di Islamabad. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Altro che Onu, per Gaza Partono gli inviti di TrumpDopo mesi di discussioni e attese, il progetto di pace promosso dall’amministrazione Trump per Gaza sta iniziando a concretizzarsi.

"Ora è il momento di trasformare i sogni in realtà". Sono queste le parole con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si rivolge a numerosi leader mondiali in una lettera per convincerli a prendere parte al Board of Peace per Gaza. x.com