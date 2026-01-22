Gli Europei di Belgrado giungono alle semifinali, un passaggio importante per le nazionali in gara. L’Italia affronta la Serbia in una sfida difficile, mentre la Grecia si prepara ad affrontare l’Ungheria. Questi incontri definiranno le squadre che si contenderanno il titolo nel finale di domenica, segnando un momento cruciale nel percorso di questa competizione continentale.

Siamo giunti al momento della verità. Si torna in acqua per decretare le due formazioni che nell’ultimo ballo di domenica si contenderanno il titolo continentale. Nelle semifinali degli Europei di Belgrado la Grecia sfida l’Ungheria, inizio previsto domani alle 17:00, mentre la Serbia padrona di casa affronta l’Italia, il match scatterà alle 20:30. La Grecia ha collezionato sei vittorie in altrettante uscite e ha chiuso entrambi i gironi disputati a punteggio pieno. La formazione allenata da Vlachos continua il processo di crescita di un gruppo che ha ormai assunto la piena consapevolezza del proprio valore, requisito indispensabile per puntare in alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei di Belgrado, semifinali nobili: l’Italia vuole scalare la montagna Serbia, la Grecia sfida l’Ungheria

