Pallamano | Francia Danimarca e Germania non sbagliano agli Europei 2026

Gli Europei 2026 di pallamano proseguono con le squadre qualificate che si preparano alle fasi decisive. Francia, Danimarca e Germania si confermano tra le favorite, dimostrando solidità e determinazione nel superare il turno preliminare. Con l’ingresso nel Main Round, le 12 squadre rimaste si contendono un posto in semifinale, segnando un momento importante del torneo e offrendo agli appassionati un’ulteriore occasione di seguire incontri di alto livello.

Entrano sempre di più nella loro fase calda gli Europei 2026 di pallamano che, superato il turno preliminare, vedono le migliori 12 squadre sfidarsi nei 2 gruppi del Main Round, per ottenere un posto nelle semifinali. Ecco come sono andate le cose nelle partite di sabato 24 gennaio. Francia-Portogallo 46-38 Bleus dominanti in una partita comunque ad altissimo punteggio. Primo tempo mostruoso di Mem (8 reti per lui alla fine) e compagni che mettono subito in chiaro le cose strapazzando i lusitani 28-15. Dopo l’intervallo la gara diventa pura accademia per i transalpini che si limitano a controllare il ritmo della gara fino alla sirena conclusiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallamano: Danimarca e Ungheria non sbagliano all’esordio negli Europei 2026. Cade l’ItaliaNella seconda giornata degli Europei 2026 di pallamano, Danimarca e Ungheria hanno ottenuto vittorie all’esordio, confermando la loro forma.

Pallamano: agli Europei risorge la Danimarca. Germania e Norvegia vincono di stretta misuraLa prima giornata del Main Round degli Europei 2026 di pallamano ha visto la ripresa della Danimarca, mentre Germania e Norvegia hanno conquistato vittorie di misura.

