Pallamano | agli Europei risorge la Danimarca Germania e Norvegia vincono di stretta misura

La prima giornata del Main Round degli Europei 2026 di pallamano ha visto la ripresa della Danimarca, mentre Germania e Norvegia hanno conquistato vittorie di misura. Le partite hanno offerto un intenso spettacolo, con un livello di gioco che si sta alzando, confermando l'importanza di questa fase del torneo. Un avvio promettente che promette ulteriori emozioni nelle prossime gare.

La prima giornata del Main Round degli Europei 2026 di pallamano regala gol, emozioni e spettacolo. Si alza il livello della competizione, con partite tiratissime. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Germania-Portogallo 32-30 Dopo l'11-11 del primo tempo, le squadre si scatenano nella ripresa. Teutoniche e lusitane vanno avanti gol dopo gol, sino a quando le tedesche non creano il break sul 22-20 con Fischer. Un vantaggio di due reti che di fatto si trascina fino alla fine. Schluroff top scorer: per lei arrivano 7 gol. Norvegia-Spagna 35-34 Partita, per sviluppo, molto simile a quella sopra: primo tempo chiuso in perfetta parità sul 16-16.

