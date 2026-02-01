Pagelle Juventus Women Sassuolo | Beccari boom Girelli 150×238 VOTI

La Juventus Women batte il Sassuolo 3-0 nella dodicesima giornata di Serie A. Beccari si distingue con una prestazione da incorniciare, mentre Girelli raggiunge i 150 gol in carriera. Le ragazze di Montemurro consolidano la loro posizione in classifica, lasciando poche speranze alle avversarie. La partita è stata dominata fin dall’inizio, con la Juventus che ha imposto il ritmo e creato numerose occasioni da rete.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la dodicesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Sassuolo. I voti e i giudizi alle protagoniste della dodicesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Sassuolo. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6 – Nessuna parata Lenzini 6 – Le vacanze di solito sono in posti più soleggiati ma ogni tanto ce n'è bisogno a prescindere. Dal 61? Moretti 6 – Insolitamente e simpaticamente difensore Calligaris 6.5 – In sicurezza, anche sventagliando Salvai 6 – In ferie con Lenzini Krumbiegel 7 – Se solo fosse sempre quella di oggi.

