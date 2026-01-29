Pagelle Juventus Women Napoli | Girelli record con gol Beccari la cambia VOTI

La Juventus Women batte il Napoli nel ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. Girelli segna un gol che le permette di stabilire un nuovo record personale, mentre Beccari cambia volto alla squadra con alcune scelte tattiche. Le pagelle e i giudizi delle protagoniste evidenziano chi ha brillato e chi invece ha faticato nel match di stasera.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Napoli. I voti e i giudizi alle protagoniste degli ottavi di Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Napoli. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6.5 – Due parate solide nel primo tempo, che evitano problemi Lenzini 6 – Patisce, tanto, Floe nel primo tempo. Poi le prende le misure Kullberg 6.5 – Buona gara in anticipo Harviken 6 – Nel finale si immola su una conclusione ben indirizzata Bonansea 5 – Torna esterna, dispersa nella nebbia. Dal 62? Krumbiegel 6 – Entra nel momento della svolta Wälti 7 – Grande qualità, anche quando la squadra non gira lei si sforza di darle un ordine Rosucci 6 – Partita di equilibrio per lo più.

