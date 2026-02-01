Padova-Monza domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol all’Euganeo

Sono le 17:15 di domenica 1 febbraio e all’Euganeo si gioca Padova contro Monza. I brianzoli cercano di tornare a vincere dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime due partite e aver perso la testa della classifica di Serie B. Il Monza ha battuto 3-0 il Pescara, ma prima aveva pareggiato con il Frosinone e perso in trasferta contro l’Entella. La partita si preannuncia equilibrata, con poche occasioni da gol e molta attesa di vedere come i padroni di casa risponderanno alla pressione.

Il Monza è tornato alla vittoria battendo 3-0 il fanalino di coda Pescara ma il solo punto conquistato nelle due giornate precedenti – pareggio contro il Frosinone e sconfitta in trasferta contro l'Entella – gli sono costati la testa della classifica di Serie B, dunque c'è voglia di riscatto tra le fila dei brianzoli.

