Padova-Monza domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 febbraio, alle 17:15, si gioca la partita tra Padova e Monza. I brianzoli arrivano dopo una vittoria convincente contro il Pescara, ma sono ancora a corto di punti nelle ultime due partite. La sconfitta contro l’Entella e il pareggio col Frosinone hanno fatto perdere loro il primo posto in classifica. Ora, i giocatori del Monza cercano di tornare subito alla vittoria per risalire in classifica e dimenticare le difficoltà recenti.

Il Monza è tornato alla vittoria battendo 3-0 il fanalino di coda Pescara ma il solo punto conquistato nelle due giornate precedenti – pareggio contro il Frosinone e sconfitta in trasferta contro l'Entella – gli sono costati la testa della classifica di Serie B, dunque c'è voglia di riscatto tra le fila dei brianzoli. Anche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Padova-Monza (domenica 01 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Padova Monza Argomenti discussi: PADOVA - MONZA: INFO BIGLIETTI; SERIE B | Padova-Monza di domenica 1 febbraio alle 17.15: le info sulla prevendita; Prevendita Padova-Monza (domenica 1/2 h 17:15): Prelazione fino a mercoledì 28/1 con MyPadova Card; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 22A GIORNATA. Padova, Crisetig: «Contro il Monza giocheremo senza timori»In vista dell'importante match di domenica 1 febbraio contro il Monza, il capitano del Padova, Lorenzo Crisetig, ha parlato dell'incontro in occasione della presentazione della maglia celebrativa per ... ilovepalermocalcio.com Padova-Monza, i precedenti: euganei dominanti in casa, ma l'ultimo successo di B è brianzoloMatch importanti, episodi singolari e spietati ex. A Padova nulla è mai stato facile, ma il Monza ha dimostrato di saper rispondere presente come ne ... monza-news.it Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dall'AC Monza dell'attaccante classe 1993 Gianluca Caprari. Caprari ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo. Gianluca Caprari nasce a Roma il 30 - facebook.com facebook "Troveremo un Padova arrabbiato, ma noi vogliamo vincere anche per riscattare la sconfitta immeritata dell'andata." Guarda la #ConferenzaStampa di Mister Paolo #Bianco prima di #PadovaMonza youtu.be/q2OZ3jhlMAE x.com

