Padova-Monza domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici Pochi gol all’Euganeo

Domenica pomeriggio all’Euganeo si gioca una partita importante tra Padova e Monza. Dopo aver vinto 3-0 contro il Pescara, il Monza cerca di confermarsi in cima alla classifica, ma le ultime due partite, un pareggio e una sconfitta, hanno fatto perdere loro la leadership. I brianzoli vogliono subito tornare alla vittoria e dimostrare di non volersi arrendere facilmente.

Il Monza è tornato alla vittoria battendo 3-0 il fanalino di coda Pescara ma il solo punto conquistato nelle due giornate precedenti – pareggio contro il Frosinone e sconfitta in trasferta contro l'Entella – gli sono costati la testa della classifica di Serie B, dunque c'è voglia di riscatto tra le fila dei brianzoli.

