Padova mister Andreoletti guarda avanti | Tenuto testa ad un Monza di livello altissimo

Alla fine della partita, mister Andreoletti si mostra orgoglioso nonostante la terza sconfitta di fila. Il tecnico dei biancoscudati dice che la squadra ha tenuto testa a un Monza di alto livello e che, nonostante il risultato, ci sono segnali positivi. «Abbiamo dato tutto contro una squadra forte, nonostante le difficoltà», afferma, guardando già avanti con fiducia.

Terza sconfitta consecutiva, ma al termine di Padova-Monza Matteo Andreoletti analizza lo stop dei biancoscudati con toni fermi ed orgogliosi. «La squadra ha reagito bene. Dopo due sconfitte consecutive non era semplice, e abbiamo comunque tenuto testa a una formazione di livello altissimo. Nel finale forse abbiamo pagato il contraccolpo del gol subito dopo aver segnato, ma anche in quel momento il Padova era rimasto dentro la partita». A caldo, però, la delusione era evidente: «Ora è difficile trovare spunti positivi, anche se ce ne sono tantissimi. È una sconfitta dura da digerire perché, per come ci siamo espressi dal punto di vista delle nostre qualità, dell’entusiasmo, della tenacia e della capacità di restare nella gara, siamo stati encomiabili.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il mercato del Padova è in fermento, con le trattative che si fanno più intense in vista della partita contro il Monza.

