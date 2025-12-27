Serie B Palermo-Padova | le pagelle degli uomini di mister Andreoletti
Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la sconfitta contro il Palermo nella 18ªgiornata del campionato di Serie BKT.PADOVA (3-5-1-1)Sorrentino 6,5; Belli 6 (dal 39' s.t. Di Maggio s.v.), Sgarbi 6,5, Perrotta 7; Capelli 6, Fusi 5,5, Harder 5 (dal 28' s.t. Buonaiuto 5,5), Varas 6 (dal 39' s.t. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Serie B, Bari-Padova: le pagelle degli uomini di Andreoletti
Leggi anche: Serie B, Spezia-Padova: le pagelle degli uomini di Andreoletti
Serie B, Palermo-Padova: le probabili formazioni delle due squadre, le ultime news della 18ª giornata; Palermo-Padova: info biglietti; Diretta Palermo-Padova: dove vederla in tv e live streaming; Pronostici Palermo-Padova: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 27.12.2025 Serie B.
Palermo, vittoria di carattere: Padova battuto 1-0 grazie a Pohjanpalo - Rosanero solidi e cinici, biancoscudati pericolosi ma imprecisi ... calciomagazine.net
Al Palermo basta Pohjanpalo, col Padova finisce 1-0 - 506 spettatori presenti allo stadio Renzo Barbera il Palermo torna alla vittoria contro un buon Padova nella diciottesima giornata di Serie B, ultimo turno del 2025. ansa.it
Diretta/ Palermo Padova (risultato finale 1-0): tre punti ai rosanero (oggi 27 dicembre 2025) - Diretta Palermo Padova streaming video tv: i rosanero sono ancora leggermente frenati nel loro rendimento, biancoscudati in crescita. ilsussidiario.net
TrmWeb.it. . Serie B - Verso Palermo-Padova, Inzaghi: "Proseguiamo sul percorso già intrapreso" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.