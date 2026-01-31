Mister Andreoletti | Contro il Monza voglio rivedere il Padova di sempre Gomez è recuperato

Il mercato del Padova è in fermento, con le trattative che si fanno più intense in vista della partita contro il Monza. Mister Andreoletti vuole vedere di nuovo la squadra brillante di sempre e si affida anche a Gomez, che ha recuperato dall’infortunio. Intanto, si avvicinano le ufficializzazioni di Caprari, Giunti e Di Mariano, mentre Baselli potrebbe lasciare il club. La sfida si avvicina, e i biancoscudati sono chiamati a cambiare marcia dopo due sconfitte consecutive.

L'arrivo di Caprari, Giunti e Di Mariano ad un passo dall'ufficialità, Baselli in uscita. Il mercato del Padova vive ore febbrili, nonostante la gara alle porte contro il Monza e la necessità di invertire la rotta dopo due sconfitte di fila con Mantova e Südtirol. Capitan Crisetig e compagni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Padova Monza Padova, mister Andreoletti: «Venderemo cara la pelle. Il Papu? Solo a gara in corso» Calciomercato, c'è il regalo per Andreoletti: ufficiale Caprari al Padova dal Monza Il Padova ha annunciato l’arrivo di Gianluca Caprari dal Monza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Padova Monza Argomenti discussi: Padova, la famiglia Banzato al Geremia per il primo saluto a squadra e mister Andreoletti; Vigilia Südtirol-Padova Andreoletti: Domani serve prestazione di spirito. Dobbiamo ritrovare la nostra intensità; Calcio Serie B: Südtirol-Padova 3-0; Ecco la prima dell'era Banzato, mister Andreoletti: Col Südtirol serve grande intensità, giochiamo da Padova. Andreoletti avverte il Padova: «Con il Mantova scontro salvezza, antenne dritte e piedi per terra»Serie B, prima giornata di ritorno contro il Mantova: il tecnico biancoscudato predica attenzione, umiltà e approccio mentale per evitare trappole di classifica domani all'Euganeo alle 15:00 ... today.it Andreoletti non cerca alibi: «Nel primo tempo il più brutto Padova da quando sono qui. Ripartiamo a testa bassa»Il tecnico biancoscudato dalla sala stampa del Druso di Bolzano analizza la sconfitta contro il Südtirol di Castori ... padovaoggi.it Compie oggi 37 anni il nostro Matteo Andreoletti! Tanti Auguri Mister!!! facebook Compie oggi 37 anni il nostro Matteo Andreoletti! Tanti Auguri Mister!!! x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.