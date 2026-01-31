Mister Andreoletti | Contro il Monza voglio rivedere il Padova di sempre Gomez è recuperato

Da padovaoggi.it 31 gen 2026

Il mercato del Padova è in fermento, con le trattative che si fanno più intense in vista della partita contro il Monza. Mister Andreoletti vuole vedere di nuovo la squadra brillante di sempre e si affida anche a Gomez, che ha recuperato dall’infortunio. Intanto, si avvicinano le ufficializzazioni di Caprari, Giunti e Di Mariano, mentre Baselli potrebbe lasciare il club. La sfida si avvicina, e i biancoscudati sono chiamati a cambiare marcia dopo due sconfitte consecutive.

