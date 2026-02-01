Il premio Orobie Film va in Groenlandia. Durante il festival, il film

IL FESTIVAL. «Odyssea Borealis» di Beltrame si aggiudica il titolo principale: «Coniuga esplorazione, avventura e grande alpinismo». Lo scatto di Lanfranchi vince il concorso fotografico, il racconto di Tais quello letterario. Con un’intensa giornata fitta di appuntamenti, incontri e proiezioni si è conclusa sabato 31 gennaio la ventesima edizione di Off – Orobie Film Festival – dalle Montagne di Lombardia alle Terre Alte del Mondo – Premio Walter Bonatti, Festival organizzato dall’Associazione Montagna Italia con la direzione artistica di Roberto Gualdi. Una giornata che ha avuto il suo momento clou con le premiazioni dei vincitori dei tre concorsi intorno ai quali si articola il Festival: cinematografico, fotografico e letterario. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Orobie film premia l’impresa in Groenlandia

Approfondimenti su Orobie Film

Dal 26 al 31 gennaio, Bergamo ospita la 20ª edizione dell’Orobie Film Festival, importante appuntamento dedicato al cinema di montagna.

L'Orobie Film Festival celebra vent'anni dedicati alla montagna, offrendo dal 26 al 31 gennaio un’occasione di approfondimento attraverso cinema, fotografia e letteratura.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Orobie Film

Argomenti discussi: Orobie film premia l’impresa in Groenlandia; Vent'anni di Orobie Film Festival; Orobie Film Festival, tutti i vincitori. Il racconto della montagna sulla pellicola e nei documenti; Orobie Film Festival, vent’anni di cinema e parole per raccontare la montagna.

Orobie film premia l’impresa in GroenlandiaIL FESTIVAL . «Odyssea Borealis» di Beltrame si aggiudica il titolo principale: «Coniuga esplorazione, avventura e grande alpinismo». Lo scatto di Lanfranchi vince il concorso fotografico, il racconto ... ecodibergamo.it

Tutti i vincitori dell’Orobie Film Festival: voci dalla montagna lombarda e dalle ‘terre alte’L'elenco dei premiati per i concorsi di cinema, fotografia e letteratura: la cerimonia nella mattina di sabato 31 gennaio in sala Galmozzi ... bergamonews.it

Premio speciale di Orobie Film Festival alla produzione di SportMediaset per Focus Canale 35. Rivedi il documentario su Mediaset Infinity #SportMediaset - facebook.com facebook