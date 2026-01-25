orobie film festival al via nel ricordo di bonatti

Dal 26 al 31 gennaio, Bergamo ospita la 20ª edizione dell’Orobie Film Festival, importante appuntamento dedicato al cinema di montagna. Organizzato dall’Associazione Montagna Italia e diretto artisticamente da Roberto Gualdi, l’evento si svolge nel ricordo di Walter Bonatti, figura di riferimento per gli appassionati del settore. Un’occasione per apprezzare film e storie legate alle sfide e alle bellezze della montagna.

BERGAMO È diventato un punto di riferimento per gli amanti della montagna. Torna a Bergamo, dal 26 al 31 gennaio, Off - Orobie film festival - Festival internazionale del cinema di montagna, arrivato alla 20^ edizione, organizzato da Associazione montagna italia con la direzione artistica di Roberto Gualdi. Diciassette i film in concorso selezionati tra i 95 giunti da 16 Paesi del mondo. La giuria, presieduta da Piero Carlesi, ha scelto i vincitori che saranno premiati il 31 gennaio alle 11 nella Sala Galmozzi di via Tasso, che insieme al Cineteatro Gavazzeni di Seriate ospita le iniziative del festival (tutte ad ingresso gratuito). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Orobie Film Festival, il racconto della montagna festeggia 20 anniL'Orobie Film Festival celebra vent'anni dedicati alla montagna, offrendo dal 26 al 31 gennaio un'occasione di approfondimento attraverso cinema, fotografia e letteratura.

Orobie Film FestivalIl Festival ha lo scopo di promuovere gli ambienti montani di tutta Italia e di tutto il pianeta, ovvero le cosiddette Terre Alte del Mondo, per una migliore conoscenza dell'ambiente, del territorio, ... ecodibergamo.it

VENT’ANNI DI OROBIE FILM FESTIVAL – PREMIO WALTER BONATTI Festival internazionale del cinema di montagna Dal 26 al 31 gennaio 2026 Bergamo e Seriate (BG) Ingresso libero Orobie Film Festival celebra 20 anni di cinema, cultura e facebook

