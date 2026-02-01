Opi e Caterina l’avventura ad Amici prosegue Con i complimenti di Al Bano

Opi e Caterina continuano a conquistare il pubblico di «Amici». Questa volta, a fare loro i complimenti è stato Al Bano, che ha apprezzato le loro performance tra i giovani cantanti in gara. La gara prosegue con entusiasmo e attenzione, e i due artisti bergamaschi si fanno notare sempre di più.

VISTO IN TV. Questa volta è stato Al Bano a fare i complimenti ai due giovani cantanti bergamaschi in gara al talent di Canale 5 «Amici», Caterina e Opi. Al Bano, giudice della 17ª puntata con Jake La Furia (ospite Giorgia che ha cantato «Corpi Celesti»), si è complimentato con Caterina. Le ha detto che è «perfetta e canta benissimo, muovendosi con altrettanto successo sul palco». Per lei, quindi, un esito migliore rispetto alla scorsa settimana: era finita in «zona gialla» e poi in sfida con Angie. Ma per entrambe l’avventura ad «Amici» continua, al contrario della ballerina Maria Rosaria, che è stata eliminata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Nella puntata di «Amici» trasmessa domenica 18 gennaio su Canale 5, il pubblico ha avuto modo di scoprire anche Caterina, giovane artista di Bergamo.

Opi e Caterina continuano la loro partecipazione ad «Amici», il talent show di Maria De Filippi su Canale 5.

