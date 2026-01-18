Amici made in Bergamo | oltre ad Opi in gara c’è anche Caterina

Nella puntata di «Amici» trasmessa domenica 18 gennaio su Canale 5, il pubblico ha avuto modo di scoprire anche Caterina, giovane artista di Bergamo. Oltre a Opi, altri talenti provenienti dalla provincia sono stati protagonisti del programma, offrendo uno sguardo autentico sulla scena musicale e artistica locale. Un’occasione per valorizzare le eccellenze di Bergamo e il loro percorso nel mondo dello spettacolo.

VISTO IN TV. Puntata molto bergamasca, quella di domenica 18 gennaio, della trasmissione «Amici» di Maria De Filippi su Canale 5. Non c’è solo il cantante Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, ad avere un legame con Bergamo. Un’altra cantante ha rivelato il suo legame orobico: si tratta di Caterina Lumina, classe 2003, trapiantata a Minorca, in Spagna, ma che è nata a Bergamo dove vivono nonni, zii e cugini. Tra l’altro in questa puntata protagonista di un confronto tra i prof Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (il suo coach) sulla sua preparazione in vista del passaggio al serale della trasmissione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Amici made in Bergamo: oltre ad Opi, in gara c’è anche Caterina Leggi anche: Opi ad «Amici» tra ballottaggio e tanta emozione: avanti con la gara Leggi anche: Opi resta ad «Amici» e supera la prova dei dj Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Amici made in Bergamo: oltre ad Opi, in gara c’è anche Caterina - Puntata molto bergamasca, quella di domenica 18 gennaio, della trasmissione «Amici» di Maria De Filippi su Canale 5. ecodibergamo.it

W il MADE IN ITALY W i VINI ITALIANI Alla faccia dell’Europa che vuole dichiarare NOCIVI i vini della nostra TERRA! A Breganze (VI) per la Prima del TORCOLATO DOC con la spremitura dei grappoli di uva vespaiola! Buona serata amici #sta facebook

Amici made in Bergamo: oltre ad Opi, in gara c’è anche Caterina x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.