Opere abusive scatta l’ordinanza di demolizione | nel mirino un agriresort e un’attività commerciale

Da salernotoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un controllo congiunto tra Polizia Municipale e tecnici comunali, scattano le ordinanze di demolizione per un agriresort e un’attività commerciale abusivi a Capaccio Paestum. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità nelle costruzioni, che ora devono essere rimosse senza possibilità di appello.

Scattano le ordinanze di demolizione a Capaccio Paestum dopo un controllo del Comando di Polizia Municipale insieme ai tecnici dell’Area V – Servizio Edilizia Privata del Comune. I sopralluoghi hanno portato alla scoperta di diverse opere edilizie realizzate senza le necessarie autorizzazioni, in.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Capaccio Paestum

Opere abusive a Trentinara: scatta l'ordine di demolizione

A Trentinara, nel comune di via Torri, è stato emesso un ordine di demolizione per diverse opere edilizie realizzate senza le necessarie autorizzazioni.

Opere edilizie abusive nel centro storico, ordinata la demolizione

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Capaccio Paestum

Argomenti discussi: Opere abusive, scatta l’ordinanza di demolizione: nel mirino un agriresort e un’attività commerciale; Opere realizzate in difformità edilizia e senza i dovuti permessi a Capaccio. Ordinata la demolizione; Tettoie e forni abusivi: il Consiglio di Stato chiarisce quando vanno demoliti; Due abusi edilizi, assessore al bilancio nel mirino.

Opere realizzate in difformità edilizia e senza i dovuti permessi a Capaccio. Ordinata la demolizioneOpere abusive a Capaccio Paestum, scatta l’ordinanza di demolizione. I provvedimenti sono arrivati dopo un sopralluogo del Comando di Polizia Municipale e dei tecnici dell’Area V – Servizio Edilizia ... ondanews.it

opere abusive scatta lTettoie e forni abusivi: il Consiglio di Stato chiarisce quando vanno demolitiOrdine di demolizione legittimo per opere abusive: il tempo non sana l’illecito, l’edilizia libera ha limiti precisi e il decreto Salva Casa non blocca le sanzioni. edilizia.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.