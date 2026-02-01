Opere abusive scatta l’ordinanza di demolizione | nel mirino un agriresort e un’attività commerciale

Dopo un controllo congiunto tra Polizia Municipale e tecnici comunali, scattano le ordinanze di demolizione per un agriresort e un’attività commerciale abusivi a Capaccio Paestum. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità nelle costruzioni, che ora devono essere rimosse senza possibilità di appello.

Scattano le ordinanze di demolizione a Capaccio Paestum dopo un controllo del Comando di Polizia Municipale insieme ai tecnici dell'Area V – Servizio Edilizia Privata del Comune. I sopralluoghi hanno portato alla scoperta di diverse opere edilizie realizzate senza le necessarie autorizzazioni

A Trentinara, nel comune di via Torri, è stato emesso un ordine di demolizione per diverse opere edilizie realizzate senza le necessarie autorizzazioni.

