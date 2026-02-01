Opere abusive scatta l’ordinanza di demolizione | nel mirino un agriresort e un’attività commerciale
Dopo un controllo congiunto tra Polizia Municipale e tecnici comunali, scattano le ordinanze di demolizione per un agriresort e un’attività commerciale abusivi a Capaccio Paestum. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità nelle costruzioni, che ora devono essere rimosse senza possibilità di appello.
Scattano le ordinanze di demolizione a Capaccio Paestum dopo un controllo del Comando di Polizia Municipale insieme ai tecnici dell’Area V – Servizio Edilizia Privata del Comune. I sopralluoghi hanno portato alla scoperta di diverse opere edilizie realizzate senza le necessarie autorizzazioni, in.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Capaccio Paestum
Opere abusive a Trentinara: scatta l'ordine di demolizione
A Trentinara, nel comune di via Torri, è stato emesso un ordine di demolizione per diverse opere edilizie realizzate senza le necessarie autorizzazioni.
Opere edilizie abusive nel centro storico, ordinata la demolizione
Ultime notizie su Capaccio Paestum
Argomenti discussi: Opere abusive, scatta l’ordinanza di demolizione: nel mirino un agriresort e un’attività commerciale; Opere realizzate in difformità edilizia e senza i dovuti permessi a Capaccio. Ordinata la demolizione; Tettoie e forni abusivi: il Consiglio di Stato chiarisce quando vanno demoliti; Due abusi edilizi, assessore al bilancio nel mirino.
Opere realizzate in difformità edilizia e senza i dovuti permessi a Capaccio. Ordinata la demolizioneOpere abusive a Capaccio Paestum, scatta l’ordinanza di demolizione. I provvedimenti sono arrivati dopo un sopralluogo del Comando di Polizia Municipale e dei tecnici dell’Area V – Servizio Edilizia ... ondanews.it
Tettoie e forni abusivi: il Consiglio di Stato chiarisce quando vanno demolitiOrdine di demolizione legittimo per opere abusive: il tempo non sana l’illecito, l’edilizia libera ha limiti precisi e il decreto Salva Casa non blocca le sanzioni. edilizia.com
Il Comune di Spino d'Adda ha deciso di NON demolire le opere abusive alla Cascina #Fornace, bene confiscato, perché, una volta verificato che non sono pericolanti, ma in buono stato, demolirle comporta un costo eccessivo, che il comune, come spiega il si - facebook.com facebook
I tre professori universitari saranno chiamati a ricostruire 30 anni di inerzia amministrativa a più livelli, milioni stanziati e mai spesi, progetti non completati. Ma anche eventuali opere abusive dell'uomo sul territorio. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.